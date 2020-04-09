МЧС до конца года планирует завершить строительство Центра безопасности в Минске

9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям до конца года планирует завершить строительство в Минске Центра безопасности, где население будут обучать вопросам безопасности жизнедеятельности и правильному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко после своего доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре планируется разместить оборудование, которое достоверно имитирует обстановку в очагах аварий, пожаров, разрушенных зданиях, дорожно-транспортных и других происшествиях. Аналогичные образовательные центры МЧС уже действуют в каждой области страны. Мерам безопасности жизнедеятельности в них обучили более 84,5 тыс. человек, в том числе почти 70 тыс. детей.

"Я доложил Президенту об этих центрах и пригласил посетить один из них. В областях мы закончили по одному, хотя на этом не останавливаемся. Надеемся, что в этом году завершим строительство в Минске", - сказал министр.

Владимир Ващенко добавил, что есть идея создать подобные объекты во всех районных центрах.

"В этих центрах и дети, и взрослые могут реально увидеть, какие угрозы их окружают. И, самое главное, учим, как не попасть в эти ситуации. А если попал, учим, как выйти из них. Мы не ограничиваемся вопросами пожарной безопасности", - пояснил министр.-0-