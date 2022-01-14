МЧС: экстремальный ветер стихнет в ближайший час

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судя по прогнозным данным, экстремальный сильный ветер покинет Беларусь в ближайший час. Спасатели работают в тех местах, где экстренно необходима помощь, одновременно коммунальные службы продолжают приводить территорию в порядок. Такая информация размещена в Telegram-канале МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По оперативным данным, пострадали населенные пункты в 48 районах республики. Повреждены кровли 93 жилых домов, 26 автомобилей повреждены упавшими деревьями и элементами кровель. Ведутся восстановительные работы.
По информации "Белэнерго", 879 населенных пунктов остаются без электроснабжения, там работают аварийные бригады.
Подробная обобщенная информация будет доступна завтра утром на сайте ведомства.
При этом ветреная погода сохранится в республике и в субботу.-0-
Фото Олега Фойницкого