15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром, заявил в эфире телеканала СТВ официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, сообщает БЕЛТА.

"Прогноз, данный Белгидрометом, оправдался полностью. Заблаговременно информацию об опасном погодном явлении Министерство по чрезвычайным ситуациям передавало и в другие органы госуправления, гражданам была организована смс-рассылка. Подразделения МЧС оперативно выезжали туда, где была угроза жизни и здоровья людям, где нужно было экстренно реагировать. Спасатели отслеживают состояние двух пострадавших в Могилеве - люди получили травмы от упавших конструкций. В Минске была отпущена на амбулаторное лечение после оказания помощи пенсионерка", - рассказал Виталий Новицкий.

По его словам, огромный объем работы выполняли и выполняют коммунальные и городские службы. "Практически по всей стране есть те или иные объекты, которые необходимо восстанавливать", - отметил официальный представитель МЧС.

Неблагоприятные погодные явления в Беларуси сохраняются и сегодня. "С учетом вчерашнего экстремального ветра могут быть какие-то скрытые дефекты конструкций. Поэтому МЧС напоминает, что в случае любой нештатной ситуации нужно сообщать об этом по номерам 101 или 112. И, конечно, держаться вдали от неустойчивых, шатких конструкций, линий электропередачи и так далее, - добавил Виталий Новицкий. - Вчера на линию 101 и 112 поступало большое количество звонков от небезразличных граждан. Мы очень им благодарны, что они сообщали о повреждениях и опасных ситуациях. Разумеется, ситуация находилась на контроле и в правительстве - мы оперативно информировали обо всех происходящих инцидентах".-0-