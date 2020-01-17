МЧС и Большой театр презентовали совместный календарь

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, накануне Дня спасателя, состоялась презентация совместного календаря Большого театра Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент БЕЛТА.

Вечер, посвященный Дню спасателя, проходит сегодня в Большом театре. Во время него был презентован календарь, через который, как отмечают в МЧС, тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств - силы и хрупкости - присущих спасателям и деятелям искусства. На фотографиях, которые легли в основу проекта, запечатлены изящные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей. Участниками проекта стали артистки Большого театра, среди которых заслуженные артистки Беларуси Марина Вежновец и Людмила Хитрова, народные артистки Беларуси Ольга Гайко и Ирина Еромкина, а также белорусские спасатели.

"Идея пришла довольно внезапно, и на подготовку было довольно мало времени. Но мы попытались в максимально краткие сроки сделать максимально прекрасный продукт. Суть в том, чтобы объединить мужественность и силу спасателей с нежностью и грацией балерин. Спасатели не очень-то знакомы с нашей профессией - было довольно сложно поставить их в красивые позы, научить их хотя бы каким-то азам балетного мастерства", - сказал ведущий мастер сцены Большого театра и заслуженный артист Беларуси Антон Кравченко, который помогал в реализации идеи. Он добавил, что было перепробовано множество композиций: "Мне даже показалось, что ребятам очень понравилось и они с удовольствием продолжили бы, пришли бы к нам потанцевать что-нибудь".

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям празднуют свой профессиональный праздник 19 января. Именно в этот день в 1999 году указом Президента Беларуси было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На ведомство были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, были определены основные задачи. В феврале 2000 года 19 января было объявлено Днем спасателя.-0-

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко

Фото Андрея Покумейко