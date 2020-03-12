МЧС и ЕС запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям и Европейский союз запускают твининг-проект по развитию системы гражданской защиты в Беларуси. Старт ему дан сегодня в Университете гражданской защиты МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев рассказал журналистам, что проект направлен на повышение эффективности оценки риска бедствий и механизма реагирования на ЧС. "Проект позволит нам оценить эффективность системы реагирования в Европейской союзе, в частности, в Австрии и Финляндии. Проанализировав все возможные ситуации, мы сможем почерпнуть то, что будет полезно для Беларуси", - пояснил он.

Работать над проектом будут 27 специалистов из Австрии и 16 экспертов из Финляндии из органов государственного управления, служб пожаротушения и реагирования на чрезвычайные ситуации, научно-исследовательских и образовательных учреждений. С белорусской стороны задействованы наиболее опытные руководители системы МЧС.

Мероприятия проекта структурно разделены на четыре целевых компонента. Один из них касается организации гражданской защиты в ЕС. Как отметил первый замминистра, в связи с ситуацией с коронавирусом эта тема наиболее актуальна. Эксперты будут взаимодействовать в укреплении нормативно-правовой базы в области гражданской защиты, в вопросах подготовки специалистов. "Постараемся расширить формат взаимодействия, включим дополнительно обмен информацией о ЧС, чтобы можно было выработать управленческие решения, которые будут полезны Беларуси", - добавил Александр Худолеев.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель проинформировал, что бюджет проекта составляет 1,2 млн евро. Проект рассчитан на два года. Его реализацией займется консорциум, состоящий из Агентства европейской интеграции и экономического развития (Австрия) и Финского института государственного управления HAUS. Дирк Шубель выразил уверенность, что от участия в проекте выиграют все стороны, а в целом благодаря использованию лучших практик механизма гражданской защиты ЕС он будет способствовать совершенствованию аналогичной системы в Беларуси.

Дирк Шубель

Твининг - инструмент Европейского союза, направленный на поддержку прямого взаимодействия между государственными органами стран ЕС и стран-партнеров (бенефициаров). Он предполагает совместное использование экспертного потенциала, реализацию мероприятий.-0-

Фото Андрея Покумейко