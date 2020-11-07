МЧС начинает 9 ноября информационную кампанию против неосторожного обращения с огнем при курении

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр пропаганды МЧС с 9 ноября запускает новую информационную кампанию "Не жди белочку - туши окурок!", чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении и напомнить о безопасности, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Целевая аудитория кампании - люди, пренебрегающие правилами безопасности и считающие, что непотушенная сигарета - мелочь, которая не способна привести к трагедии. А между тем упавший на кровать или пол непотушенный окурок примерно через две минуты вызовет огонь, а спустя несколько мгновений - пожар, потушить который своими силами будет невозможно. К сожалению, не все видят в этом весомую причину для отказа от сигарет. Однако если курить или не курить - выбор каждого, то тушить за собой окурки - прямая обязанность всех курильщиков", - подчеркнули в МЧС.

Спасатели задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Улицы городов украсят яркие билборды. Эфир радиостанций пополнится новой аудиорекламой, призывающей к борьбе с привычкой беспечно бросать непотушенные сигареты. Новая кампания дойдет и до мест продажи алкоголя и сигарет. "Кроме того, в видеороликах на телевидении появится целый беличий отряд, который потушит окурки, летящие с балконов, выброшенные в квартире или на природе. А сайты и социальные сети заполнятся яркими листовками с пушистыми героями, которые с мониторов и экранов смартфонов будут взывать к соблюдению курильщиками правил безопасности", - добавили в ведомстве.-0-