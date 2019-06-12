12 июня, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. МЧС начнет с 15 июня поэтапный переход на усиленный вариант несения службы, что связано с обеспечением безопасности на II Европейских играх, сообщил журналистам первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 15 июня начинаем выставлять наряды. Первый наряд приступит к исполнению обязанностей в местах проживания спортсменов. С 17-го будет обеспечено дежурство на спортсооружениях, которые задействованы во время II Европейских игр. 19-го перейдем на полное усиление службы, к этому времени закончим все мероприятия, которые запланировали для обеспечения безопасности игр", - сказал Александр Худолеев.

Сегодня на водохранилище Петровичи в Смолевичском районе прошла совместная тренировка Авиации МЧС и Республиканского отряда специального назначения МЧС. На вертолете Ми-8 отработаны различные приемы десантирования на водную поверхность.

"Все ребята - как в авиации, так и наши водолазы - готовы. Безопасность на воде сможем обеспечить в полной мере. Для этого есть все необходимое оснащение, технические средства, плавсредства. Мы можем выполнять все виды работ - и на воде, и под водой", - заключил первый замминистра.-0-