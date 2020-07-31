МЧС наградило победителей конкурса для журналистов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла в Университете гражданской защиты МЧС. Подарки победителям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

"Я всегда говорю, что в нашем деле самое главное не допускать информационного вакуума. Потому что как только мы по какой-то ситуации своевременно не дадим объективной информации, то, конечно, это будут слухи, склоки, и потом приходится оправдываться", - сказал министр. Он поблагодарил представителей СМИ за взаимодействие и объективность.

"Обидно, когда отдельные агентства извращают ситуацию. Конечно, есть вопросы, которые надо решать, улучшать. Но на примере нашей службы МЧС видна грандиозная забота государства о людях, - подчеркнул Владимир Ващенко. - Некоторые коллеги из других стран завидуют нашей службе, нашему развитию и откровенно на мировых площадках говорят, что у нас одна из сильнейших спасательных служб мира".

Призами за первое место в номинации "За оперативность и объективность" были отмечены корреспондент БЕЛТА Павел Горбач и программа "Міншчына" телеканала СТВ. Победителями среди проектов стали "Жизнь без опасности" газеты "7 дней" и "Жывіце ў бяспецы" газеты "Звязда". Лучшими авторами признаны Марина Бавтрукевич из издания "Крупскі веснік" и Людмила Бирюлькова из журнала "Служба спасения".

В номинации "Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" первое место у телеканала "Беларусь 1". Наград удостоены программа "Новости региона" и заведующая отделом новостей Виолетта Соколович.-0-