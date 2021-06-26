26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС напомнило о правилах поведения на воде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Летняя пора, которую все так ждали, наступила. Вместе с жаркими днями активно продолжается и купальный сезон. Однако с увеличением числа желающих искупаться возрастает число утонувших", - сказали в пресс-службе.

МЧС напомнило главные правила поведения при купании. "Не входите в воду нетрезвым. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки. Не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам. Не устраивайте в воде игр. Не плавайте на надувных матрасах или камерах, правильно рассчитывайте свои силы. Внимательно следите за детьми", - рассказали спасатели.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 101 либо 112, подчеркнули в пресс-службе.-0-