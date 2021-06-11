МЧС напомнило о правилах поведения при грозе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в период с 14.30 до 19.00 по г.Минску ожидается гроза, которая сохранится до конца дня. При грозах местами возможен град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

МЧС рекомендует во время грозы принять меры предосторожности. "Если вы находитесь в помещении, закройте окна, двери. Отключите от сети радио, телевизор и другие электробытовые приборы. Не разговаривайте по телефону, не пользуйтесь мобильным. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь в низкорослом участке леса, не прячтесь вблизи высоких и одиноко стоящих деревьев. При нахождении в водоеме выйдите из воды, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. От металлических предметов, в том числе мотоцикла, велосипеда, следует отойти на 20-30 м. Если гроза застигла вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и отключите радиоприемник", - рассказали спасатели.

Как правило, при грозе наблюдается внезапное усиление ветра, поэтому спасатели рекомендуют, если нет экстренной необходимости, постараться не покидать квартир, офисов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем здании. Если нет возможности укрыться, то следует находиться как можно дальше от зданий.

Не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиям, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не следует ставить автомобили около рекламных щитов, высоких деревьев, так как велика вероятность их падения. В случае необходимости звоните по телефонам 101 либо 112.-0-