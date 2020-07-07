МЧС напомнило об основных правилах безопасного отдыха детей в деревне

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС напомнили об основных правилах безопасного отдыха детей в деревне. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Спасатели рекомендуют обязательно поговорить с родственниками, у которых будет находиться ребенок. Ведь на них возлагается ответственная задача - постоянный контроль за тем, чем ребенок занят. Необходимо также совершить контрольный обзор с выездом на место, где будет временно проживать ребенок. Следует осмотреть жилые комнаты и придомовую территорию: все возможные причины ЧС с участием ребенка должны быть устранены заранее.

"Проведите инструктаж с ребенком: поговорите обо всех опасностях игр и отдыха в деревне, разъясните малышу или подростку правила безопасного поведения в лесу, на водоемах, вблизи песчаных карьеров, - отметили в МЧС. - Особое внимание обратите на колодцы. Ребенок должен усвоить - к открытому или даже закрытому колодцу ему нельзя даже приближаться. Взрослый обязан держать колодец надежно закрытым и всегда в поле зрения. Полуразрушенные или брошенные дома - не место для игр, залезать туда крайне опасно. Оголенные провода, открытые люки и трансформаторные будки, свалки в сельской местности встречаются часто. Объясните детям, чем закончится исследование таких мест".

Спасатели подчеркнули, что даже самый маленький и неглубокий водоем опасен для ребенка. Подходить близко к воде, а тем более купаться без взрослых - опасно. Дети также должны знать, что им нельзя ничего самостоятельно срывать в лесу и тем более пробовать на вкус. "Научите ребенка правилам безопасного поведения, используйте познавательные мультфильмы и ролики: посмотрите на YouTube-канале "МЧС Беларуси" мультсериал "Волшебная книга", пройдите "Тест безопасности" вместе с детьми, посетите раздел "Мультимедиа по ОБЖ" на сайте www.112.by. Пусть лето будет безопасным", - добавили в МЧС.-0-