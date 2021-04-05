5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня днем с 12.00 до 16.00 ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится до конца дня", - рассказали в ведомстве.

Факторы опасности при усилении ветра: повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Рекомендации для населения при сильном ветре: уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

"При чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 и 112", - добавили в МЧС.-0-

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