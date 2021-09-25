МЧС напомнило правила поведения в лесу

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напомнили правила поведения в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

"Собираясь в лес за грибами, ягодами или просто на прогулку, сообщите о своих планах родственникам или друзьям, лучше даже ознакомить их с местом предполагаемого маршрута и планируемым временем возвращения. Наденьте яркую одежду. В рюкзаке должно быть все самое необходимое: спички, обернутые полиэтиленом, компас, запас продуктов и воды, аптечка, репеллент от насекомых, таблетки сухого спирта для розжига", - рассказали в МЧС.

Подзарядите мобильный телефон, ведь современный человек, попадая в незнакомую ситуацию, сразу ищет ответы, что ему делать, в интернете. Те, кто установил на телефон мобильное приложение "МЧС Беларуси: помощь рядом", могут получить полезную информацию из этого источника. Еще одна немаловажная функция приложения - в нем есть кнопка звонка в МЧС "112" . Люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Позвонить можно с различных страниц приложения или прямо из раздела "Что делать?".

"Попав в непредвиденную ситуацию, позвоните по номеру 101 или 112. Заблудившемуся нужно объяснить, где он находится, или описать, что видит вокруг себя. Для этого в лесу необходимо быть внимательным, уметь замечать такие приметы, как столб, на котором есть специальные метки, помнить, с какого шоссе или станции вы отправились в лес, какие поблизости водоемы, населенные пункты. В ожидании помощи не стоит передвигаться, меняя направление. Лучше оставаться на одном месте, или двигаться туда, где есть точные ориентиры. Если оказались в лесу без телефона, а свое местонахождение не можете определить даже приблизительно, остановитесь и успокойтесь. Главное - выйти к людям, поэтому важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей", - добавили спасатели.

Если на пути повстречался ручей или река, следуйте вниз по течению - он всегда приведет к людям. Прислушайтесь: шум транспорта слышно за 3-4 км, лай собаки - за 2-3 км, идущий поезд - за 10 км, идите на звук.

Не следует выбираться из лесу ночью: начинает темнеть - лучше займитесь обустройством места для ночлега. Для этого подойдет яма от вывороченного с корнем дерева. Из веток сделайте убежище наподобие шалаша и подстилку из подручных материалов. Чтобы защититься от холода, можно также воспользоваться подручными материалами: лист газеты, засунутый под одежду, уменьшит теплоотдачу вдвое, такой же эффект дает и листва, набитая под одежду. Даже в дождь в лесу можно найти сухие листья и ветви, если искать под поваленными деревьями. Организуя ночлег, позаботьтесь, чтобы ищущие вас не прошли мимо - повесьте на кусты кепку, носовой платок или лист бумаги, обломайте ветки, чтобы привлечь внимание.-0-