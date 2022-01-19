МЧС напомнило рыбакам о важности спасательного жилета при выходе на лед

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбакам при выходе на лед следует надевать спасательный жилет, заявил в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" официальный представитель МЧС Виталий Новицкий, передает БЕЛТА.

"В последнее время идут рыбаки на уговоры, поскольку понимают, что спасательный жилет даст возможность больше времени продержаться на воде. Без него 4 минуты для человека со средней физической подготовкой - это максимум. Во-первых, переохлаждение, во-вторых, тяжелая одежда намокает и начинает тянуть вниз, и человек уходит под лед. Фактически если голова один раз скрылась подо льдом, это означает, что, скорее всего, человек уже не выплывет", - сказал Виталий Новицкий.

Он отметил, что спасательный жилет дает шанс дольше продержаться на воде. При его отсутствии времени на спасение остается совсем немного, только если это не мелкая прорубь и где есть возможность ухватиться за края льда.

Официальный представитель МЧС рассказал, что в практике спасателей есть особые случаи. Например, одного рыбака работники МЧС трижды в течение зимнего сезона спасали с поверхности Заславского водохранилища.

Приходится спасать и детей. Виталий Новицкий заметил, что родители обязаны знать, где находится их ребенок, и не допускать появления малышей на льду. Особенно это касается крупных городов, где и дороги обрабатывают песко-соляной смесью, и в целом температура чуть выше. "Лед, который за городом, может быть плотным - 10 см и больше, в городской черте он истончается и таит в себе колоссальную опасность", - добавил он.

Относительно безопасной толщиной льда считается не менее 7 см, напомнил Виталий Новицкий. Однако следует обращать внимание на такие опасности, как припорошенная снегом лунка, вымоина либо другие обстоятельства, из-за которых лед истончается. Например, на середине реки, где течение наиболее сильное, лед тоньше, заметил он.-0-