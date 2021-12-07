МЧС назвало беспечность людей основной причиной гибели на пожарах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преобладающая причина гибели людей на пожарах - незнание и пренебрежение ими элементарными мерами безопасности. Об этом заявил сегодня журналистам начальник главного управления надзора и профилактики МЧС Дмитрий Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ показывает: около 67% случаев с гибелью людей ежегодно происходят с октября по март. При этом пик роста традиционно фиксируется в декабре-январе. Преобладающей причиной гибели от пожара является незнание, пренебрежение гражданами элементарными мерами безопасности. Беспечность людей приводит зачастую к трагическим последствиям, - рассказал Дмитрий Турчин. - Нередко жертвами огня становятся "случайные" граждане: они становятся заложниками ситуации, в которую их заводят ведущие асоциальный образ жизни люди, в том числе употребляющие спиртные напитки. За 11 месяцев текущего года в состоянии алкогольного опьянения находилось 325 погибших от пожаров людей. Неосторожность от курения привела к летальному исходу 374 человек".

По его словам, культура безопасности в нашей стране ежегодно возрастает. "Однако с наступлением зимы увеличиваются риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Среди них - увеличившаяся интенсивность эксплуатации печей, - отметил начальник. - Подразделения МЧС проводят ряд практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий функционирования объектов жизнеобеспечения, народного хозяйства, жилищного фонда в зимний период".

Кроме того, с 4 по 12 декабря в республике организована акция под названием "Извещатель в каждый дом". Ее основная цель - предупреждение гибели людей от пожаров в жилищном фонде, в частности путем установки в жилых помещениях автономных пожарных извещателей (АПИ). В этот период сотрудники МЧС активно посещают домовладения граждан, проводят индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности. Особое внимание комиссии уделяют домовладениям одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

"Ежегодно в Беларуси благодаря сработке автономных пожарных извещателей спасается около 100 человек, из них около 20 детей. Зачастую пожары происходят в ночное время, когда человек находится в наиболее уязвимом положении. Поэтому этот элемент способен достаточно эффективно работать на спасение людей", - добавил Дмитрий Турчин.-0-