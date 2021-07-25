Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 25 июля 2021
Минск Ясно +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:59 Ученые определили, что COVID-19 снижает уровень интеллекта В мире
21:30 В Великобритании за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса В мире
20:59 После обрушения моста на юге Китая два человека погибли В мире
20:30 МЧС планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиатехнику Общество
19:52 До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19 - Сенько Общество
19:50 Решается вопрос об открытии генконсульства Беларуси в китайском Гонконге - Сенько Общество
19:35 В Японии начались испытания таблеток от коронавируса В мире
19:06 В Лондоне туннель и дорожную развязку закрыли из-за подтоплений В мире
18:33 В Румынии за сутки выявили 109 случаев коронавируса В мире
18:00 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 1,9 тыс. фур Общество
17:59 Американские баскетболисты сенсационно проиграли французам на ОИ Спорт
17:56 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 18 участках Регионы
17:31 В Индии из-за обвала на горной дороге погибли девять туристов В мире
17:26 Японские спортсмены сегодня завоевали четыре золотые медали на домашней Олимпиаде Спорт
17:08 Сюрреалистический мир живописи Игоря Карпова представят на выставке в Минске Культура
16:50 В США обсуждают возможность применения бустерных доз вакцин от COVID-19 В мире
16:39 Олимпийские чемпионы бразильские футболисты не смогли обыграть команду Кот-д'Ивуара Спорт
16:14 Словацкий парламент принял закон на случай ухудшения в стране ситуации с коронавирусом В мире
16:00 Ромен Каннон из Франции и американка Ли Кифер выиграли Олимпиаду в мужской шпаге и женской рапире Спорт
15:45 Более 360 тыс. человек эвакуировали из прибрежных районов Шанхая из-за тайфуна "Иньфа" В мире
15:39 Морозова и Данилина выиграли парный разряд теннисного турнира в Гдыне Спорт
15:10 Белорусы не квалифицировались в полуфиналы во второй день олимпийского турнира по плаванию Спорт
15:01 От родного порога: Беларусь в работах художницы Елены Краснощековой представят на выставке в Минске Афиша
14:47 Сергей Гуренко стал главным тренером солигорского "Шахтера" Спорт
14:40 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Новой Зеландии В мире
14:37 Два золота выиграли во второй день олимпийского турнира по дзюдо японские спортсмены Спорт
14:22 Председатель ФХБ: результат драфта стал одним из самых успешных в белорусской истории НХЛ Спорт
14:12 Вакцинация от гриппа и COVID-19 должна проходить с промежутком в месяц - эксперт В мире
14:01 Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира Спорт
13:53 Ивашко и Герасимов проиграли в 1/16 финала парного разряда теннисного турнира Олимпиады Спорт
Все новости
Все новости
Общество
25 июля 2021, 20:30

МЧС планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиатехнику

Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиационную технику. Об этом в эфире телеканал СТВ заявил министр МЧС Вадим Синявский, сообщает БЕЛТА. 

"Мы продолжим работу по боевой подготовке, техническому оснащению служб как пожарной, авиационной техникой, так и специальным оборудованием для ликвидации последствий. Так, в планах - приобретение около 100 пожарных автоцистерн, новой авиационной техники, ремонт существующей, а также, самое главное, экипировки спасателей, - рассказал Вадим Синявский. - Кроме того, немаловажна идеологическая и кадровая работа".   

Министр отметил, что в последнее время каждую неделю на воде гибнут около 30 человек. "Профилактические мероприятия не всегда приносят успех, поэтому мы вынуждены максимально выставлять личный состав, в том числе снимаем людей с боевой службы, чтобы контролировать и мониторить ситуацию на водоемах, - сказал он.

"Стихия непредсказуема, и мы видим, что происходит в Западной Европе. Спасатели Беларуси находятся в постоянной готовности. Мы стараемся спрогнозировать эти вопросы. Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации проводится космический мониторинг, используются различные новые современные методы, методики", - подчеркнул глава ведомства. 

Вадим Синявский также обратил внимание на предпринимаемые в ходе уборочной кампании меры. "Дежурим на полях на договорной основе, потому что нарядов не хватает. Там, где значительная часть комбайнов, ситуация сейчас еще больше усложняется с учетом погодных условий. Вся техника выходит в поля, поэтому по усиленному варианту несения службы поставлена задача обеспечивать за этим контроль. Проблемы, конечно, существуют, однако мы активно на них реагируем", - заключил он. 

25 июля ежегодно в Беларуси отмечается профессиональный праздник - День пожарной службы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МЧС
Новости рубрики Общество
Фото из архива До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19 - Сенько
Фото из архива Решается вопрос об открытии генконсульства Беларуси в китайском Гонконге - Сенько
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают около 1,9 тыс. фур
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100
Фото из архива До +31°С ожидается в Беларуси 26 июля
Фото из архива Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор
Главное
Фото из архива "Главное - темпы и качество" - Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной
Решается вопрос об открытии генконсульства Беларуси в китайском Гонконге - Сенько
За сутки в Беларуси зарегистрированы 880 пациентов с COVID-19, выписаны 1100
Боксер Дмитрий Асанов прошел в следующий круг олимпийского турнира
Топ-новости
Фестиваль "Вытокі" в Солигорске получился по-семейному уютным - Виктор Лукашенко
Беларусь, приняв иракских беженцев, снова демонстрирует свою открытость и человеколюбие - сенатор
МЧС планирует приобрести около 100 пожарных автоцистерн и новую авиатехнику
Новый резидент "Великого камня" займется разработками в области искусственного интеллекта
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Олимпиады
Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 56 районах Беларуси
Представители белорусской академической гребли вышли в полуфинал Олимпиады
Китайские спортсмены завоевали три золота и возглавили медальный зачет Олимпиады в Токио
Банк развития в I полугодии предоставил около Br2,2 млрд на поддержку национальной экономики
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов
Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском
ФОТОФАКТ: Фестиваль "Берагіня" проходит в Октябрьском
Радикальные мусульмане после событий на границе Литвы вряд ли останутся безучастными - мнение
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.