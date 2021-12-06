МЧС: похолодание на улице на температуру внутри ТЛЦ не повлияет

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Похолодание на улице на комфортности пребывания беженцев внутри ТЛЦ не скажется. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления МЧС по Гродненской области Сергей Леонов, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня идет 29-й день пребывания беженцев на границе. Находятся они в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре.
"Похолодание никак не повлияет на температуру внутри ТЛЦ, она поддерживается в автоматическом режиме. Никаких проблем с комфортом у находящихся там людей нет", - сказал Сергей Леонов.
Сотрудники МЧС продолжают круглосуточно нести дежурство. Работают пешие дозоры, в формате онлайн ведется видеонаблюдение за обстановкой.
"Со стороны беженцев есть понимание необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Никаких нарушений в этом плане не выявлено", - добавил Сергей Леонов.-0-