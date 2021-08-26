МЧС предлагает обсудить изменения в законопроект о магистральном трубопроводном транспорте 

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О магистральном трубопроводном транспорте", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области магистрального трубопроводного транспорта с учетом практики применения закона от 9 января 2002 года №87-З "О магистральном трубопроводном транспорте", также на приведение положений документа в соответствие с иными законодательными актами и на исключение отсылочных и бланкетных норм.
Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 августа по 5 сентября 2021 года.-0-