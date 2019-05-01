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МЧС предлагает обсудить введение ограничений на применение пиротехники

Общество 01.05.2019 | 17:32
Фото из архива
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение совместной инициативы МЧС и МВД по вопросу введения ограничений на применение пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности по месту и времени их использования пройдет в период с 1 мая по 30 июня, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Например, предлагается установить в населенных пунктах места, где запрещено использовать пиротехнику, или определить перечень специальных мест (районов, площадок), находящихся вне придомовых территорий, где будет разрешено ее применение, а также проведение юрлицами фейерверков с использованием пиротехники IV и V классов опасности. Также рассматривается вопрос введения на государственном (местном) уровне ограничения на использование пиротехники по времени суток (с 22.00 до 6.00) и регламентации продолжительности проведения фейерверков.

"В МЧС, МВД, местные исполнительные и распорядительные органы поступают многочисленные жалобы и обращения граждан, связанные с частыми нарушениями общественного порядка и требований пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами во дворах и вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным статистики, в Беларуси только за период рождественских и новогодних праздников в результате использования пиротехники в 2018 году произошел 71 несчастный случай (травмированы 71 человек, из них 27 детей), в 2019 году - 34 несчастных случая (травмированы 34 человека, из них 11 детей). "Причиной всех полученных травм стало не плохое качество применяемых пиротехнических изделий (как правило, все они сертифицированы и имеют надлежащее качество), а банальное нарушение правил безопасности при их использовании - просто не читают и не выполняют требований, изложенных в инструкции по эксплуатации", - отметили в МЧС.

Кроме того, изучение характеристик городских дворов и территорий вблизи жилых домов показало, что большая их часть не позволяет обеспечить условия для безопасного использования пиротехники III класса опасности и подкласса опасности IIIа, так как опасная зона - в радиусе 30 м и 20 м соответственно. "Граждане заведомо не в состоянии обеспечить отсутствие в опасной зоне зданий, сооружений, автомобильного транспорта и другого имущества, что автоматически делает каждого из них нарушителями установленных требований безопасности при использовании пиротехники. Кроме того, применение пиротехники на придомовых территориях практически невозможно без создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также риска повреждения имущества граждан и юрлиц", - добавили в МЧС. Кроме того, при использовании пиротехники часто создается неудобство и шум, мешающий людям отдыхать (особенно с 22.00 до 6.00).

МЧС совместно с МВД анализирует целесообразность введения ограничений на применение пиротехники. Замечания и предложения можно направлять по e-mail: gornadzor@tut.by или телефону (8017) 212-43-60.-0-

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