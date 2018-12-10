МЧС представило серию билбордов с "супергероем"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС представило серию билбордов "Жизнь - это не кино" по безопасности жизнедеятельности с "супергероем", сообщает БЕЛТА.

Серия билбордов от спасателей посвящена историям о героях с фантастическими способностями. "Увы, в реальной жизни люди не обладают сверхчеловеческой силой, реакцией или ловкостью, не умеют летать, высоко прыгать или регенерировать свое здоровье. Нам неподвластно беспрепятственно пройти сквозь горящий дом, пробыть под водой десятки минут или моментально среагировать на критическую ситуацию, - отметили в МЧС. - Обычный человек хрупок и уязвим. Серия билбордов "Жизнь - это не кино" в оригинальном формате рассказывает, что в нашей жизни не должно быть места необдуманным "подвигам", которые могут привести к печальным последствиям".

Все плакаты серии можно найти в разделе "Мультимедиа по ОБЖ" на сайте министерства. Там также есть разнообразные материалы, где в яркой, интересной и простой форме рассказывается об основных правилах безопасности. "Соблюдение правил безопасности - необходимость, которую должен учитывать каждый человек в повседневной жизни. Помните, если вы хотите изменить мир, как это делают супергерои в кассовых лентах, то начните с себя", - подчеркнули в МЧС.-0-