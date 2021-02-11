МЧС представило три авторских проекта на выставке во Дворце Республики

Фото МЧС

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три авторских проекта МЧС представлены на выставке "Разам - у будучыню" во Дворце Республики участникам VI Всебелорусского народного собрания. Это разработки победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский. Проект преподавателя УГЗ Артема Морозова "Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный "Викинг" стал обладателем Гран-при конкурса в 2016 году. Научным руководителем выступил кандидат технических наук, доцент Валерий Пармон. В 2018 году разработка поступила на вооружение белорусских спасателей. Еще один проект-победитель конкурса - "Использование технологии для работы с бензорезом при вскрытии дверей в непригодной для дыхания среде". Его автор - курсант МЧС Александр Пивоваров. Разработка заключается в подаче свежего воздуха в бензорез от комплекта для спасаемого. Это позволит выполнять боевую задачу в короткие сроки, повысив мобильность устройства, что в совокупности обеспечит быстрое вскрытие строительных конструкций для разведки в помещении. Научный руководитель - преподаватель кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций УГЗ Артем Морозов, консультант - кандидат физико-математических наук, доцент вуза МЧС Андрей Камлюк. Кроме того, представлен проект "Огнезащищенные материалы" (авторский коллектив: Александр Лукьянов, Денис Криваль и Андрей Назарович, консультанты: доктор химических наук, профессор Валентина Богданова и кандидат химический наук, доцент Ольга Рева). Полученные результаты стали основой для разработки отечественной экипировки пожарных-спасателей Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Так, впервые применен новый материал верха и теплоизоляционный слой, что позволило облегчить вес одежды на 30% и улучшить ее прочность. Модернизирована и сама конструкция одежды. На сегодня разработка внедрена в ОПЧС и запатентована. На выставке можно увидеть еще шесть разработок победителей республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", а также столичных участников нынешнего финала конкурса, который пройдет 24 февраля.-0- Фото МЧС Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!