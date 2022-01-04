МЧС предупредило об опасности из-за непогоды: возможно образование гололеда

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС предупредило об опасности из-за непогоды: возможно образование на дорогах гололеда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня по республике ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также происшествий на водных объектах, повышается риск травматизма населения", - рассказали в пресс-службе.

Возможно возникновение таких чрезвычайных ситуаций, как дорожно-транспортные происшествия, нештатные ситуации в системах жизнеобеспечения и энергетики, пожары в жилых домах, травмирование людей, а также обрыв проводов и отключение электричества, повреждение и падение деревьев.-0-