МЧС предупреждает об усилении ветра до 15-20 м/с

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Факторами опасности являются повреждение или обрыв линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение или обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

Пешеходам следует быть внимательными: местами тротуары будут покрыты льдом. Также водители должны быть осторожными: на дорогах гололедица. Ветер 6-11 м/с будет дуть с юго-запада, на большей части территории будут наблюдаться порывы до 15-20 м/с.-0-

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