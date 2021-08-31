МЧС проведет 1-10 сентября акцию "Единый день безопасности"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пройдет акция "Единый день безопасности" с 1 по 10 сентября, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Усилия организаторов будут направлены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, будет проводиться образовательно-воспитательная работа и пропаганда безопасных условий проживания населения.

"В рамках Единого дня безопасности 1 сентября будет проведена проверка оповещения населения путем размещения в эфире FM-радиостанций речевых сообщений, перехвата ТВ-вещания с использованием бегущей строки, а также рассылки SMS-сообщений", - рассказали в ведомстве.

На протяжении всей акции будут проводиться обучающие профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также участников будут обучать правилам поведения в условиях различных чрезвычайных ситуаций.-0-