МЧС проведет практический тренинг для волонтеров и специалистов Красного Креста

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практический тренинг для сотрудников и волонтеров отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста проведут 31 января сотрудники МЧС, сообщили БЕЛТА в БОКК.

Обучающий курс организован на базе Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. В нем примут участие 20 человек - специалисты по подготовке и реагированию на ЧС и волонтеры изо всех областных организаций, а также Минской городской организации БОКК.

"Соглашение о сотрудничестве между Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС и БОКК позволило нам отладить эту работу, - рассказал специалист по первой помощи БОКК Василий Скубилов. - Проводим совместные полевые и штабные учения для отработки механизмов взаимодействия в условиях угрозы чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, круглосуточно обмениваемся информацией о возможных угрозах".

Обучение будет проходить в два этапа. С 27 по 30 января - дистанционный, в формате видеоконференции, а 31 января участники будут закреплять теорию на практике.

В каждом областном центре Беларуси, а также в Минске действуют отряды быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста. Волонтеры оснащены специальной экипировкой, а главное - необходимыми знаниями и навыками, чтобы оказывать посильную помощь профессионалам. Волонтеры ежегодно участвуют в Международной школе БОКК по подготовке к ЧС, раз в шесть месяцев проходят курсы по первой помощи, улучшают навыки оказания психосоциальной поддержки.-0-