МЧС с 2 декабря запускает акцию "Безопасный Новый год"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция МЧС "Безопасный Новый год" стартует 2 декабря, сообщили БЕЛТА в спасательном ведомстве.

Акция пройдет в четыре этапа. На первом из них, 2-6 декабря, работники МЧС посетят территориальные центры социального обслуживания населения, дома ветеранов и инвалидов, санатории, где поговорят с людьми пожилого возраста. В программу для пенсионеров включены интерактивная беседа по ОБЖ, полезные конкурсы и викторины, показ тематических фильмов и роликов, беспроигрышные лотереи, выступление артистов и творческих коллективов.

Второй этап акции запланирован на 9-17 декабря. Целевой аудиторией станут ученики школ, воспитанники домов-интернатов, а также семьи, где дети находятся в социально опасном положении. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, безопасность детей в период зимних каникул. К некоторым из многодетных семей приедут даже Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

"Акция этого года будет примечательна новой рекламной кампанией "Полный отрыв". В учреждениях образования, кинотеатрах и торгово-развлекательных центрах будут размещаться рекламные объявления в форме руки. На каждом ее пальце указан телефонный номер областного центра пропаганды. Дозвонившемуся с просьбой о покупке петард ответит работник МЧС и расскажет об опасности использования пиротехники", - сообщили в ведомстве.

На третьем этапе, 18-24 ноября, в местах продажи пиротехники появятся Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые напомнят покупателям хлопушек, фейерверков и петард о возможных последствиях подобных развлечений. На ледовых катках и аренах появятся интерактивные зоны от МЧС, где пройдут конкурсы, викторины, беспроигрышные лотереи и выступления артистов.

Четвертый, финальный, этап будет традиционно самым массовым и пройдет с 26 по 31 декабря. Локацией станут места массового пребывания людей: открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры. Работники МЧС поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, раздадут познавательную наглядно-изобразительную продукцию, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи. "Разогревать" гостей будут музыкальные коллективы и артисты. Зрелищным событием также станет шествие пожарных Дедов Морозов.-0-