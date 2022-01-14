МЧС: стихия постепенно смещается на юго-восток страны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стихия постепенно смещается на юго-восток страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Исходя из звонков от людей на линии МЧС, стихия постепенно смещается на юго-восток. В эти минуты значительное количество сообщений от граждан об упавших и поврежденных конструкциях поступает к нам в Гомельской и Могилевской областях", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели напомнили, что сильный ветер сохранится до конца дня. "Берегите себя. Если вы попали в беду или видите, что кому-то нужна помощь - незамедлительно сообщайте об этом в МЧС", - добавили в ведомстве.-0-