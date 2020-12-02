МЧС утвердило нормы и правила безопасности объектов использования атомной энергии

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Безопасность объектов использования атомной энергии. Требования к программе обеспечения качества системы физической защиты объектов использования атомной энергии". Соответствующее постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям от 21 сентября 2020 года №36 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановлением определены технические требования к безопасному обращению с объектами использования атомной энергии (ОИАЭ), в том числе к содержанию программы обеспечения качества системы физической защиты ОИАЭ, разрабатываемой эксплуатирующей организацией.

Правила распространяются на системы физической защиты использования атомной энергии на всех этапах ее создания и функционирования: проектирование, конструирование, изготовление комплектующих, систем и оборудования для комплекса инженерно-технических средств физической защиты, сооружение, ввод, эксплуатацию и вывод из эксплуатации.

В документе прописаны требования к разработке программы обеспечения качества, к работникам (персоналу) службы безопасности, к управлению документацией, управлению закупками оборудования, метрологическому обеспечению и так далее.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-