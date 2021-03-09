ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 9 марта 2021
Минск Облачно с прояснениями -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:28 Беларусь на "Евровидении" представит группа "Галасы ЗМеста" Культура
17:24 В Беларуси обсудят тренды развития электротранспорта Экономика
17:16 Белорусские борцы назвали состав на квалификацию к Играм в Токио Спорт
17:12 МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов Общество
16:57 Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта Экономика
16:49 Задержанные за убийство витебчанина признались, где закопали тело Происшествия
16:48 Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне В мире
16:45 Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в два раза Экономика
16:40 ЕЭК обновила стандарты к техрегламенту "О безопасности машин и оборудования" Экономика
16:38 В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества Политика
16:31 В Шумилино от удара током погиб мужчина Происшествия
16:26 МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" в Удмуртии Общество
16:21 Определены лучшие руководители, конструкторы и научные разработчики Витебской области за 2020 год Регионы
16:05 Задержан участник-радикал дворового чата Происшествия
15:58 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив до 20 марта Общество
15:57 Белорусские военные отработают борьбу с беспилотниками на учении в Нижегородской области Общество
15:57 Суд в Минске назначил обвиняемому 3 года ограничения свободы за оскорбление милиционера в Telegram Происшествия
15:56 Под Кобрином задержали пьяного дальнобойщика Происшествия
15:53 Житель Барановичского района случайно застрелил знакомого на охоте - дело передано в суд Происшествия
15:42 Число электромобилей в Беларуси превысило 2,5 тыс. Экономика
15:38 ММЗ реализует новые проекты в производстве спецтехники Экономика
15:33 Для оздоровления столичных детей летом планируется работа 660 лагерей Регионы
15:18 Мастер стройфирмы из Новогрудка получил 3 года домашней "химии" за гибель рабочего Происшествия
15:12 Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит на модернизацию предприятий около Br280 млн Экономика
15:10 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае Спорт
14:56 БУТБ и ТПП Брянской области договорились о сотрудничестве Экономика
14:54 Кухарев поставил задачи новым руководителям управлений Мингорисполкома Регионы
14:51 Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска Регионы
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852 Общество
14:40 В Минске на перекрестке улиц Рафиева-Есенина временно ограничат движение Регионы
Все новости
Все новости
Общество
09 марта 2021, 17:12

МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов

Фото из архива
Фото из архива

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов и конвейеров пассажирских. Соответствующее постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям №56 от 30 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены требования по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, временной приостановке, выводе из эксплуатации потенциально опасных объектов (лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских), применяемых на них технических устройств.

Эти требования должны соблюдаться субъектами промышленной безопасности независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности. Сюда же относятся субъекты промышленной безопасности, входящие в систему Министерства обороны, органов внутренних дел и внутренних войск МВД, органов госбезопасности, органов пограничной службы, Государственного комитета судебных экспертиз.

Правила распространяются на лифты электрические, гидравлические (исключение - малые грузовые, установленные в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда, с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и т.д.); подъемники строительные грузопассажирские (за исключением рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам; театральных, специального назначения и др.); эскалаторы и конвейеры пассажирские (исключение - установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности); технические устройства, применяемые на указанных лифтах, подъемниках, эскалаторах (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников, эскалаторов).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность Беларусь МЧС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото пресс-службы МТЗ МТЗ принял участие в "Тракторном биатлоне" в Удмуртии
Фото Белавиа "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив до 20 марта
Фото из архива Белорусские военные отработают борьбу с беспилотниками на учении в Нижегородской области
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Фото из архива Более 344 тыс. детей планируют оздоровить этим летом
Геннадий Болбатовский Санатории Беларуси в 2020 году вложили в развитие почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Лукашенко поставил задачу по развитию новых направлений работы в структуре Управления делами Президента
Лукашенко принял с докладом председателя КГБ Тертеля
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1073 пациента с COVID-19, выписаны 852
Второй этап комплексной проверки войск начался в ВС Беларуси
Топ-новости
Международное правоохранительное сотрудничество должно быть вне политики - Кубраков
КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране
ОАО "Красносельскстройматериалы" в 2020 году увеличило объем производства на 115% по сравнению с 2019-м
В Беларуси к выходным станет теплее
Первый энергоблок БелАЭС будет планово отключен от сети 10 марта
Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска
Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА
В ОДКБ может появиться спецпредставитель по вопросам миротворчества
МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов
Дрожжа ориентирует лесхозы на безотходное производство
На май в белорусских санаториях забронировано уже более половины мест - Болбатовский
Пресс-конференция о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии пройдет в пресс-центре БЕЛТА 10 марта
Белорусские военные отработают борьбу с беспилотниками на учении в Нижегородской области
ММЗ реализует новые проекты в производстве спецтехники
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Тель-Авив до 20 марта
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.