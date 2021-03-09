МЧС утвердило правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, подъемников и эскалаторов

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов и конвейеров пассажирских. Соответствующее постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям №56 от 30 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены требования по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, временной приостановке, выводе из эксплуатации потенциально опасных объектов (лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских), применяемых на них технических устройств.

Эти требования должны соблюдаться субъектами промышленной безопасности независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности. Сюда же относятся субъекты промышленной безопасности, входящие в систему Министерства обороны, органов внутренних дел и внутренних войск МВД, органов госбезопасности, органов пограничной службы, Государственного комитета судебных экспертиз.

Правила распространяются на лифты электрические, гидравлические (исключение - малые грузовые, установленные в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда, с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема и т.д.); подъемники строительные грузопассажирские (за исключением рабочих кабин, платформ, подвешенных к подъемным устройствам; театральных, специального назначения и др.); эскалаторы и конвейеры пассажирские (исключение - установленные в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности); технические устройства, применяемые на указанных лифтах, подъемниках, эскалаторах (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, подъемников, эскалаторов).

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.-0-