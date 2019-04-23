МЧС: в Беларуси допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах намного жестче, чем в других странах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установленные в Беларуси допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах питания намного жестче, чем в других странах. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Петр Николаенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Николаенко подчеркнул, что "допустимые уровни радионуклидов в продуктах питания в Беларуси являются наиболее жесткими". Если сравнить с ЕС, то белорусские нормы по содержанию цезия-137 в молоке жестче в 3,7 раза, в детском питании - в 10 раз.

Замначальника департамента отметил, что в Беларуси регистрируются единичные случаи, когда в продуктах питания обнаруживали радионуклиды. В 2018 году незначительное превышение цезия в молоке из личных подсобных хозяйств обнаружено в трех населенных пунктах Гомельской области, стронция - в двух. "В 2017-2018 годах загрязненное молоко на перерабатывающие предприятия общественного сектора не поступало", - обратил внимание Петр Николаенко.

Удельный вес расходов на выполнение государственных программ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС ежегодно составляет около 3% республиканского бюджета. Общий объем финансирования мероприятий в 1990-2020 годах составит в эквиваленте $19,3 млрд. Основной объем финансирования направлен на социальную защиту, в том числе в сфере здравоохранения. По данным на 2019 год, на диспансерном учете для граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, состояли около 1,5 млн человек, в том числе 249 тыс. детей. Медосмотр прошли 98,5% всех состоящих на учете, дети и подростки обследовались все.

В Беларуси стремятся развивать социально-экономический потенциал пострадавших регионов. В приоритетах - газификация и благоустройство населенных пунктов, строительство жилья и социальной инфраструктуры.

Развивается туризм. Белорусскую часть зоны отчуждения в составе 17 групп с конца 2018 года посетили 98 человек, из которых 58 иностранцев и 40 белорусов. До конца апреля запланировано посещение еще трех групп из 34 человек. Большинство из них иностранные граждане (29 человек). Для туристов подобрали два маршрута с наименьшим уровнем загрязнения. Доза облучения, которую можно на них получить за день, равна той, которой человек подвергается за двухчасовой полет.-0-