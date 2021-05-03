МЧС: ветер утихнет к концу дня

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ветер утихнет к концу дня, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В некоторых населенных пунктах зафиксированы случаи повреждения конструкций вследствие падения деревьев. В Минске работниками МЧС в четырех случаях была оказана помощь в распиловке упавших деревьев на проезжую часть и автомобили", - отметили в МЧС.

Ветер окончательно утихнет к концу дня. "Если вы видите, что кому-то угрожает опасность, набирайте номер телефона МЧС 101 или 112. И, конечно же, держитесь вдали от неустойчивых конструкций, линий электропередачи, деревьев. Берегите себя", - подчеркнули в ведомстве.

Как дополнили в Минском городском управлении МЧС, из-за сильного ветра порывами 14-15 м/с работники МЧС привлекались к распиловке аварийных деревьев на территории яслей-сада №132 на ул.Уборевича,156, по адресам ул.Долгобродская,18, корп.1 и ул.Громова, 40 (была угроза падения аварийных деревьев на проезжую часть), а также упавшей ветки дерева на территории яслей-сада №185 на ул.Центральная, 7а.

Никто не пострадал. По прогнозам синоптиков сильный ветер (до 15-20 м/с) ожидается и 4 мая.-0-

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