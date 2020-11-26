МЧС внесло изменения в правила пожарной безопасности для жилых домов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, дач, хозстроений, находящихся на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства или дачного строительства. Это предусмотрено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям №39 от 6 октября 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, дополнены обязанности руководителей организаций, участников совместного домовладения. Им необходимо обеспечивать периодическую проверку наружных пожарных и металлических лестниц, предназначенных для эвакуации людей, своевременное выполнение предписаний и требований органов государственного пожарного надзора, а также проверку состояния противопожарного водоснабжения.

Правилами дополнительно определено, что граждане должны содержать в работоспособном и исправном состоянии установленные в жилых помещениях автономные пожарные извещатели, а также устройства вывода сигнала о срабатывании на фасад здания.

Не допускается оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие аппараты, курить в кровати или ином месте для сна, а также выбрасывать сигареты и спички непотушенными, в том числе из окон и балконов, в мусоропроводы, мусорные контейнеры и урны на придомовой территории. Запрещается запускать изделия, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью огня. Также не допускается повреждать элементы систем пожарной автоматики и автономные пожарные извещатели, устройства вывода сигнала о срабатывании на фасад здания, демонтировать или препятствовать их работе.

Изменения коснулись терминов и определений, применяемых в правилах пожарной безопасности, требований к эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов, печей, а также требований к содержанию зданий, сооружений и помещений.

Постановление вступает в силу с 27 ноября 2020 года.-0-