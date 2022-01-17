МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановительные работы после чрезвычайной ситуации природного характера продолжаются. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

14 января вследствие прохождения сильного ветра с порывами до 32 м/с в 93 районах республики пострадало 978 населенных пунктов (Брестская область - 59, Витебская - 53, Гомельская - 178, Гродненская - 150, Минская - 301, Могилевская - 236).

В оперативном режиме в первые часы разгула стихии начали свою работу комиссии по чрезвычайным ситуациям, среди первоочередных задач - восстановление подачи электроснабжения (восстановлено на 100%), уборка деревьев и упавших конструкций.

На особом контроле - ситуация с поврежденными кровлями жилых домов: по состоянию на 14.00 17 января полностью восстановлено 305 из 676. Кроме этого, требуется восстановление кровель для 105 объектов соцкультбыта, 34 производственных и 1560 сельскохозяйственных зданий.

Работы продолжаются.-0-