МЧС выделят более Br2 млн на приобретение и ремонт техники

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям во втором полугодии выделят более Br2 млн на приобретение и ремонт техники. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 августа 2019 года №585, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Деньги будут выделены Министерством финансов из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами. МЧС выделят Br86,7 тыс. на приобретение аэролодки в комплекте с прицепом для ее транспортировки и сонара (гидролокатора) в комплекте с аккумулятором и датчиком, Br2 млн - на финансирование затрат по завершению ремонта вертолета Ми-8МТВ-1 EW-256TE и организацию процедуры закупки по капитальному ремонту двух вертолетов Ми-2 EW-14252 и Ми-2 EW-14253. Еще Br342 тыс. будет направлено на приобретение четырех колесных мотовездеходов повышенной проходимости в комплекте с прицепами для их транспортировки.

Белорусскому республиканскому обществу спасания на водах (ОСВОД) во втором полугодии выделят Br86,7 тыс. на приобретение аэролодки в комплекте с прицепом для ее транспортировки и сонара (гидролокатора) в комплекте с аккумулятором и датчиком.

Кроме того, Министерство финансов передаст в третьем квартале Минскому горисполкому межбюджетный трансферт в размере Br370 тыс. для организации комплексного инженерного и радиационного обследования законсервированных и выводимых из эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов специализированного предприятия по обращению с радиоактивными отходами "Экорес".

Документ принят в соответствии с законом от 30 декабря 2018 года "О республиканском бюджете на 2019 год". Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-