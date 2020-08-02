МЧС выделят Br2 млн на авансовый платеж за комплект лопастей для авиации

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят Br2 млн для государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" на авансовый платеж за приобретаемый комплект лопастей несущего винта. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №455 от 30 июля 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-