МЧС выделят из бюджета Br3,15 млн для покупки пожарных автомобилей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят из бюджета Br3,15 млн для покупки пожарных машин. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2018 года №898, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Средства направят на приобретение пожарных автоцистерн на шасси производства открытого акционерного общества "Минский автомобильный завод" - управляющая

компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Предусмотрено также возмещение МЧС расходов, связанных с оказанием гуманитарной помощи Латвии (направление в Латвию вертолета Ми-8 для тушения лесных пожаров в июле 2018 года).

Кроме того, постановлением Совмина от 14 декабря 2018 года № 899 для Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды выделят Br350 тыс. Они пойдут на закупку приборноаналитического комплекса для определения содержания метилмеркаптана в атмосферном воздухе и выбросах производств.

Деньги для МЧС и Минприроды будут выделены в 2018 году Минфином из республиканского бюджета.-0-