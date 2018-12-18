МЧС выделят из бюджета Br3,15 млн для покупки пожарных автомобилей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят из бюджета Br3,15 млн для покупки пожарных машин. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 декабря 2018 года №898, которое официально опубликовано на
Средства направят на приобретение пожарных автоцистерн на шасси производства открытого акционерного общества "Минский автомобильный завод" - управляющая
компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". Предусмотрено также возмещение МЧС расходов, связанных с оказанием гуманитарной помощи Латвии (направление в Латвию вертолета Ми-8 для тушения лесных пожаров в июле 2018 года).
Кроме того, постановлением Совмина от 14 декабря 2018 года № 899 для Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды выделят Br350 тыс. Они пойдут на закупку приборноаналитического комплекса для определения содержания метилмеркаптана в атмосферном воздухе и выбросах производств.
Деньги для МЧС и Минприроды будут выделены в 2018 году Минфином из республиканского бюджета.-0-
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