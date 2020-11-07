МЧС выделят почти Br720 тыс. на покупку снегоболотохода, квадроцикла и 18 квадрокоптеров

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству по чрезвычайным ситуациям выделят почти Br720 тыс. на покупку снегоболотохода, квадроцикла и 18 квадрокоптеров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №631 от 5 ноября 2020 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Снегоболотоход и квадроцикл будут закупаться в комплекте с прицепом. Деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-