МЧС запускает новую информационную кампанию "Безопасная старость"

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС с 1 ноября запускает новую информационную кампанию "Безопасная старость". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

"От общего числа погибших на пожарах половину составляют люди старше 60 лет. К сожалению, в силу возрастных и физических особенностей риск оказаться в центре огненной стихии у них гораздо выше, чем у представителей других категорий, - рассказали в пресс-службе. - Причины пожаров в домах пенсионеров банальны: неосторожное обращение с огнем, эксплуатация неисправных электроприборов или печного отопления, оставленная без присмотра пища на плите. Потеря бдительности, снижение остроты зрения, слуха, проблемы с памятью - факторы, которые могут сыграть фатальную роль. Самостоятельно починить печь, электропроводку или установить пожарный извещатель не под силу пожилому человеку".

Чтобы обратить внимание на проблему и напомнить о необходимости контролировать пожарную безопасность, Центр исследований в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций разработал новую информационную кампанию "Безопасная старость", которая стартует 1 ноября.

МЧС для информкампании задействует все каналы коммуникации. В окрестностях населенных пунктов установят яркие билборды. "Листовки с полезной информацией появятся в интернете, на стендах в общественных местах, а буклеты станут главным подспорьем при проведении мероприятий. Эфир телеканалов республиканского и регионального уровней пополнится видеороликами, а радиостанции включат в ротацию тематическую аудиорекламу. Таким образом, спасатели постараются достучаться до каждого, кто еще не задумался о важности внимания к созданию безопасных условий проживания для престарелых родственников, - отметили в ведомстве - Не оставайтесь в стороне - присоединяйтесь к кампании и обеспечьте безопасную и счастливую старость своим близким".-0-