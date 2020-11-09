МЧС запустило новую информационно-пропагандистскую кампанию

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении и напомнить о безопасности, Республиканский центр пропаганды МЧС с сегодняшнего дня запустил новую информационно-пропагандистскую кампанию - "Не жди белочку - туши окурок!". Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Ее целевая аудитория - люди, пренебрегающие правилами безопасности и считающие, что непотушенная сигарета - мелочь, которая не способна привести к трагедии. "Но как необычно подать злободневную проблему, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и призвать ее изменить свое поведение? Конечно, при помощи креативных идей и юмора. Таким образом, главной героиней новой кампании станет белочка - юркий и шустрый зверек, который схватывает все на лету. Она очень любопытна и умна, поэтому способна быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо незадачливого и беспечного курильщика", - рассказали в МЧС.

Спасатели, как и всегда, подойдут к кампании масштабно и задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Билборды, видеоролики, аудиореклама - все это поможет попасть точно в цель и предупредить об ответственности за непотушенный окурок.

"Белочка пришла!" и "Не жди белочку - туши окурок!" - такие посылы лягут в основу кампании. Выбраны они неслучайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами. Во-вторых, всем известные ассоциации, которые возникают от этих фраз. Они будут особенно близки группе повышенного риска - людям, ведущим нетрезвый образ жизни, - для которых покурить в постели и уснуть - обычное дело. Благодаря такой легкой и шутливой форме слоганы кампании обязательно всплывут в сознании целевой аудитории, когда та в очередной раз будет доставать сигареты, и определенно заставит ее потушить окурки, чтобы "белочка не пришла", - добавили в ведомстве.-0-