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Общество
19 февраля 2021, 09:00

Мечтаете жить в "Чикаго"? Покупайте квартиры в Minsk World по цене всего от 1999 рублей за метр

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Архитектурная школа Чикаго пользуется мировой популярностью, а местные здания входят в список самых лучших во всей Америке.

Знаменитый город и его архитектура так впечатлили создателей многофункционального комплекса Minsk World, что в квартале "Северная Америка" появился одноименный дом! Сдать его планируют летом 2022 года.

Цена квадратного метра в чикагских квартирах – всего от 1999 рублей за квадратный метр. Такие выгодные цены – только на старте продаж, позже будет дороже! Тем, у кого пока не хватает средств, застройщик предлагает рассрочку до 100 месяцев.

Интересно? Все подробности можно найти на сайте bir.by или по телефону 7576.

"Чикаго" - хорошее место для комфортной жизни
"Чикаго" - хорошее место для комфортной жизни

Американский Чикаго – отличное место с точки зрения комфортной жизни и удобства ведения бизнеса. И белорусский "Чикаго" от него не отстает. Здесь все организовано таким образом, чтобы развивать предпринимательство было максимально комфортно.

На первом этаже дома – шесть административно-торговых помещений, каждое с отдельным входом и высотой потолков 3,3 метра. Такие помещения можно сдавать в аренду или организовать собственную точку ритейла. Подобный проект можно реализовать и в торговом центре с паркингом, который запроектирован в квартале "Азия" через дорогу.

Важный момент: дом находится в восточной части квартала, недалеко от одной из знаковых магистралей столицы – улицы Кижеватова. Отсюда удобно добраться до центра города и Минской кольцевой дороги.

В доме два выхода, один – во двор, другой – на улицу. Жильцам будет удобно добираться до парковок на периферии квартала и остановок наземного транспорта. В пешей доступности также находятся две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится.

Яркий и стильный дом!
Яркий и стильный дом!

Как говорят архитекторы дома "Чикаго" - это небольшой, но яркий домик на 16 этажей.

Площадь квартир – от 31 до 66 квадратных метров, их легко объединять, чтобы получить больший метраж. Высота потолков – 2,7 метра.

В каждой квартире в зависимости от площади – от двух до пяти оконных проемов. Все окна – панорамные, с безопасным триплексным стеклом. Помещения запроектированы так, чтобы их было легко перепланировать. Например, из квартиры с пятью окнами можно получить полноценную трехкомнатную квартиру с двумя отдельными спальнями и гостиной с кухней-нишей. Важно отметить: выступающие части фасада никак не отражаются на планировке квартир.

В доме "Чикаго" всегда будет хороший уровень инсоляции и красивые виды из окон: двор своего квартала, городские пейзажи или огромный парк. Буквально через дорогу находится шикарная парковая зона с игровыми площадками, фонтанами, аттракционами, футбольным полем, баскетбольной площадкой и двумя теннисными кортами. Здесь можно отдохнуть компанией и наедине с собой, погулять с домашними питомцами или устроить пикник.

Рядом с кварталом – парк – зеленое сердце комплекса
Рядом с кварталом – парк – зеленое сердце комплекса

Здесь будет красиво даже ночью
Здесь будет красиво даже ночью

На входе в дом – дизайнерские лобби с зоной отдыха, местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. Оформление входной группы переносит в заветный Чикаго – город ветров, небоскребов и ярких огней. До квартир жильцов и гостей доставят два бесшумных лифта фирмы OTIS, один из которых - панорамный.

Оформление входной группы переносит в Чикаго
Оформление входной группы переносит в Чикаго

Здесь стильно и комфортно
Здесь стильно и комфортно

Кстати, рядом с домом есть два байк-бокса: закрытый и открытый.

В квартале "Северная Америка" есть все необходимое для жизни
В квартале "Северная Америка" есть все необходимое для жизни

Внутри квартала "Северная Америка" запроектирована школа, рядом с ней – игровые и спортивные площадки, зеленые зоны отдыха и выгула домашних животных. В пешей доступности будет вся собственная инфраструктура Minsk World – детские сады, взрослая и детская поликлиника, медицинский центр, кафе и магазины, парковки и заправки, спортивные залы и фитнес-центры, торгово-развлекательный центр с паркингом и Международный финансовый центр.

Квартал "Северная Америка" - это не только "Чикаго". Застройщик предлагает здесь недвижимость в таких домах как "Нью-Йорк", "Майами", "Новый Орлеан", "Монреаль", "Ванкувер", "Квебек", "Лос-Анджелес", "Сан-Франциско" и "Лас-Вегас". Менеджеры помогут подобрать идеальный вариант в зависимости от пожеланий заказчика.

Купить квартиры и бизнес-помещений в доме "Чикаго" и других новостройках многофункционального жилого комплекса Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также вам помогут региональные менеджеры по продажам в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Если вы сами захотите стать часть нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by. Мы приглашаем менеджеров со всех уголков нашей страны!

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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