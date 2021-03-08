Мечтали про Фиджи? В Minsk World мечты сбываются! Квартиры в "тропической" новостройке – от 2180 рублей за метр

Дорогие дамы! Поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником! Пусть этот день подарит вам хорошее настроение и исполнение всех сокровенных желаний! А мы подарим специальную АКЦИЮ, чтобы сбылась Ваша мечта о собственной квартире.

Только до 14 марта скидка всем женщинам на квартиры в готовых и строящихся домах при 100%-ной оплате составит до 60 евро за квадратный метр.

Местные власти на Фиджи поощряют инвестиции в недвижимость: здесь можно одинаково просто и на выгодных условиях купить остров, административно-торговое помещение или квартиру.

В одноименном доме многофункционального комплекса Minsk World купить недвижимость так же легко, как и на южных просторах Тихого океана. Застройщик предлагает рассрочку на 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего 10% от всей суммы! Дом планируется сдать в первом квартале 2023 года.

С точки зрения инвестиций в недвижимость дом "Фиджи" - хороший вариант. Здесь можно:

1. Купить квартиру

· Сдавать ее в аренду

· Перепродать

· Жить самому

2. Купить торговое помещение

· Сдавать его в аренду

· Перепродать

· Организовать собственный бизнес

В списке основных преимуществ дома и всего квартала – не только цена квадратного метра. В многофункциональном комплексе Minsk World – это еще и собственная инфраструктура, и транспортная доступность.

Дом "Фиджи" - один из высотных акцентов квартала "Тропические острова". На первом этаже находятся помещения торгового назначения с высотой потолков 3,6 метра. В каждом – отдельный вход и есть возможность обустроить санузел и тамбур. В подвале есть кладовые помещения, до которых можно добраться на лифте.

Так квартал выглядит с высоты птичьего полета

Квартиры со свободной планировкой и панорамными окнами – особая "фишка" многофункционального комплекса Minsk World. И "тропическая" новостройка не станет исключением. Покупая такую квартиру, жильцы получают полную свободу действий при зонировании жилого помещения, а также экономят деньги и время на переобустройство, ведь им не придется ломать стены.

На Фиджи не принято приходить в гости без подарка, поэтому застройщик дарит своим клиентам бесплатную первичную консультацию от дизайнеров.

В квартале "Тропические острова" можно купить квартиры не только в доме "Фиджи". Отличный вариант – новостройки "Мальдивы" и "Бали". Оба дома – на стадии котлована, поэтому только сейчас застройщик предлагает самые выгодные цены!

"Фиджи" - один из высотных акцентов квартала

Выбрать и забронировать любой вариант можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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