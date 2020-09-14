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14 сентября 2020, 09:00

Мечты должны сбываться! Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Паркинг рядом!

Престижный и экологичный жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Фото: Ольга Кондра
Престижный и экологичный жилой комплекс "Парк Челюскинцев". Фото: Ольга Кондра

Мечтаете просыпаться утром под пение птиц? Больше времени проводить на свежем воздухе? И при этом чтобы магазины, кафе, поликлиника, детский сад и паркинг были рядом?

Пора исполнять мечту! В уникальном жилом комплексе "Парк Челюскинцев" приобрести квартиру в готовом доме №7 сегодня можно всего от 3 200 рублей за метр!

Чем уникален "Парк Челюскинцев"? Это расположение в центре Минска сразу у двух станций метро. Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. И, конечно, сами дома – с панорамными окнами, дизайнерскими подъездами, остекленными лоджиями и открытыми террасами. Плюсов очень много!

"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре Минска! Фото: Ирина Сыровежкина
"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре Минска! Фото: Ирина Сыровежкина

Многие уже оценили преимущества и красоту "Парка Челюскинцев", запечатлев ее в фото и описав не только в прозе, но и в стихах, приняв участие в конкурсе "Моя Dana", итоги которого были подведены на днях. Одной из победительниц конкурса в номинации "Фото" стала Ольга Кондра, а Ирина Сыровежкина приняла участие сразу в двух номинациях, разместив в своем инстаграм-аккаунте фотографии комплекса "Парк Челюскинцев" в сопровождении таких строк:

В закатном блеске пламенея,

Сияет комплекс современный.

В ландшафтном мире зеленея,

Красует город несравненный!

Мечты сбылись! Я там живу!

Пью кофе дома! И в кафе хожу!

Все рядом там: и фитнес, и бутик,

Пекарня, магазин, салон...

На детских площадках звонкий смех,

Родителям услада, резвится детвора.

Мы рады приветствовать вас всех!

Сердечно приглашаем к нам всегда!

На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки. Фото: Ирина Сыровежкина
На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки. Фото: Ирина Сыровежкина

В доме №7 за короткое время раскуплено уже более 50% квартир! И если вы хотите стать владельцем готовой квартиры в уникальном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – стоит поторопиться!

Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна! Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!
Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!

Квартиры в готовом доме №7 – предложение действительно эксклюзивное! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. А значит, комплекс "Парк Челюскинцев" – последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ зеленой зоны в центре столицы.

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!

Какие преимущества предлагает своим жителям новостройка с таким удачным номером? Подъезд дома находиться у входа на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Уходя на работу или возвращаясь домой, вы сможете наслаждаться единением с природой.

Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!
Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы подышать свежим воздухом и услышать пение птиц, даже не обязательно будет покидать квартиру.

Фото: Ольга Кондра
Фото: Ольга Кондра

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте на сайте bir.by. На первом этаже здания расположатся магазины и коммерческие помещения, а на 2-6 этажах – гараж-стоянка для 999 автомобилей. В ТЦ также предусмотрены 4 грузовых лифта.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре столицы!

Жилой комплекс расположен у проспекта Независимости и сразу двух станций метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская". В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного центра "Дана Молл" – в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки.

Все необходимое для активной и здоровой жизни будет рядом!

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности

И при этом буквально в нескольких метрах – парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!

Жизнь рядом с самым большим и красивым парком Минска открывает множество возможностей!

Вы сможете заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А люди в возрасте особенно оценят тишину и свежий воздух лесопарка.

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Решайтесь – сейчас самое время исполнить свою мечту! Станьте новоселом престижного экологичного комплекса "Парк Челюскинцев" на лучших условиях!

Приезжайте по адресу ул. Макаенка, 12Л в любой удобный вам день с 9.00 до 19.00 и выбирайте вашу квартиру в готовом доме №7. А также приобретайте парковочное место и помещение-кладовую рядом с домом – для полного комфорта.

Покупайте вашу готовую квартиру в центре Минска по самой выгодной цене – от 3 200 рублей за квадратный метр!

Каждый покупатель может сэкономить до 10 000 рублей даже не выходя из домавыбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади:

– квартира до 40 кв. м – экономия 4 000 рублей;

– квартира от 40 кв. м до 55 кв. м – экономия 7 000 рублей;

– квартира от 55 кв. м и более – экономия 10 000 рублей.

Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто живет далеко от Минска и ценит деньги и время!

Также действует акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" – при покупке квартиры можно дополнительно сэкономить 1 000 рублей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев"престижный, экологичный, современный!

Станьте владельцем готовой квартиры в уникальном столичном комплексе на выгодных условиях! От 3 200 рублей за метр! При бронировании онлайн – скидка до 10 000 рублей!

Спешите – квартиры в доме №7 раскупаются очень быстро! Бронируйте самый лучший вариант уже сейчас – и забирайте ключи от своего готового жилья в центре Минска!

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Мечты должны сбываться! Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Паркинг рядом!
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