Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца АКЦИИ осталось 2 дня!

Рождество – волшебное время, когда исполняются заветные мечты! Специально для тех, кто мечтает приобрести апартаменты в престижном районе столицы, действуют ДВЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ в Minsk World!
В первой АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка". Их можно приобрести на специальных условиях только до Рождества! Торопитесь! Осталось всего 2 дня!
Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также дом "Турин" в квартале "Чемпионов". При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях!
В Minsk World вы можете не только купить недвижимость для себя и близких, но и выгодно вложить свои деньги! У каждого клиента – миллион возможностей и лучшие условия покупки!
Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Также ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Мы работаем ежедневно и даже 7 января!
Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!
Пока вы сомневаетесь, сотни клиентов многофункционального комплекса Minsk World празднуют новоселье! С сентября 2021 года сданы уже 13 домов! А приемка дома "Торонто" в квартале "Северная Америка" прошла в первые дни нового года! Лучшего новогоднего подарка просто не придумаешь!
Например, клиентка Анна Владимировна выбрала комплекс за его транспортную доступность. По периметру каждого квартала – остановки наземного транспорта, в пешей доступности – две станции метро ("Аэродромная" еще строится, а "Ковальская Слобода" уже работает) и важные транспортные магистрали города – улицы Кижеватова и Аэродромная.
"Подружка купила квартиру в доме "Марина", район понравился. Я сразу поняла, что хочу здесь жить. Новый район, транспортное сообщение только подключается, но уже сейчас очень комфортно добираться", - рассказала она.
Клиентка высоко оценила апартаменты с панорамными окнами, дворы с детскими и спортивными площадками, а также просторные и светлые подъезды.
"Подъезды в "Минск Мире" просто потрясающие. Можно присесть отдохнуть, приятно даже просто проходить", - подчеркнула она.
В домах Minsk World каждый квадратный метр создается с заботой о жильцах. Все апартаменты – свободной планировки и с панорамными окнами. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок, чтобы помещалась вся необходимая мебель.
На первых этажах – дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставляют комфортные лифты, в том числе, и панорамные.
Именно поэтому осталась довольна комплексом и клиентка Алла Васильевна.
"По сравнению с домами, которые у нас строили в 70-ые-80-ые – это, конечно, шик. Свободно, просторно. Я в восторге от района и от квартиры. У нас не очень высокий этаж, хороший обзор, очень светло", - поделилась она эмоциями.
В свою очередь клиентка Елена Павловна кроме красивых домов отметила и хорошую инфраструктура комплекса.
Ведь многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелеными зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками. В центре комплекса запроектирован огромный парк, в пешей доступности появятся школы и детские сады, детская и взрослая поликлиники, кафе и рестораны. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.
"Район новый и современный. Очень понравился внешний вид дома. Уютный подъезд. Я сама работаю в изостудии, поэтому мне было важно, что здесь есть школы и детские сады. Молодой район, здесь будет много детей, которых я приглашу в свою студию", - строит планы женщина.
Также в планах у Елены Павловны приобрести апартаменты в доме "Мальдивы" квартала "Тропические острова".
"Мечты сбываются, думаю, у нас получится", - уверена она.
И это действительно так! Вместе с праздничными ценами в комплексе действуют гибкие условия для приобретения апартаментов:
· Рассрочка до 60 месяцев
· Партнерские кредитные программы
· Собственные средства
Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ условия – отличный шанс, чтобы приобрести апартаменты своей мечты в престижном районе столицы! Вы будете наслаждаться правильным решением долгие годы!
Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!
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