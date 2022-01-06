Мечты сбываются! Не упустите шанс выгодно приобрести апартаменты! До конца АКЦИИ осталось 2 дня!

Рождество – волшебное время, когда исполняются заветные мечты! Специально для тех, кто мечтает приобрести апартаменты в престижном районе столицы, действуют ДВЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ в Minsk World!

В первой АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка". Их можно приобрести на специальных условиях только до Рождества! Торопитесь! Осталось всего 2 дня!

Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также дом "Турин" в квартале "Чемпионов". При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях!

В Minsk World вы можете не только купить недвижимость для себя и близких, но и выгодно вложить свои деньги! У каждого клиента – миллион возможностей и лучшие условия покупки!

Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Мы работаем ежедневно и даже 7 января!

Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Пока вы сомневаетесь, сотни клиентов многофункционального комплекса Minsk World празднуют новоселье! С сентября 2021 года сданы уже 13 домов! А приемка дома "Торонто" в квартале "Северная Америка" прошла в первые дни нового года! Лучшего новогоднего подарка просто не придумаешь!

Например, клиентка Анна Владимировна выбрала комплекс за его транспортную доступность. По периметру каждого квартала – остановки наземного транспорта, в пешей доступности – две станции метро ("Аэродромная" еще строится, а "Ковальская Слобода" уже работает) и важные транспортные магистрали города – улицы Кижеватова и Аэродромная.

Клиентка Анна Владимировна

"Подружка купила квартиру в доме "Марина", район понравился. Я сразу поняла, что хочу здесь жить. Новый район, транспортное сообщение только подключается, но уже сейчас очень комфортно добираться", - рассказала она.

Дома "Марины" в квартале "Эмиратс"

Клиентка высоко оценила апартаменты с панорамными окнами, дворы с детскими и спортивными площадками, а также просторные и светлые подъезды.

Детская площадка в квартале "Азия"

Скейт-парк в квартале "Азия"

"Подъезды в "Минск Мире" просто потрясающие. Можно присесть отдохнуть, приятно даже просто проходить", - подчеркнула она.

На первом этаже – коммерческие помещения

В домах Minsk World каждый квадратный метр создается с заботой о жильцах. Все апартаменты – свободной планировки и с панорамными окнами. Проектировщики разрабатывают по несколько вариантов планировок, чтобы помещалась вся необходимая мебель.

На первых этажах – дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставляют комфортные лифты, в том числе, и панорамные.

Так выглядит уютное лобби дома "Торонто"

Санитарная комната в доме "Торонто"

Именно поэтому осталась довольна комплексом и клиентка Алла Васильевна.

Клиентка Алла Васильевна

"По сравнению с домами, которые у нас строили в 70-ые-80-ые – это, конечно, шик. Свободно, просторно. Я в восторге от района и от квартиры. У нас не очень высокий этаж, хороший обзор, очень светло", - поделилась она эмоциями.

Так выглядит новенький дом "Торонто"

В свою очередь клиентка Елена Павловна кроме красивых домов отметила и хорошую инфраструктура комплекса.

Таким будет выглядеть Международный финансовый центр Minsk World

В центре комплекса появится шикарный парк

Ведь многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект для комфортной городской жизни. Собственная инфраструктура и развитая транспортная сеть здесь соседствует с зелеными зонами отдыха, игровыми и спортивными площадками. В центре комплекса запроектирован огромный парк, в пешей доступности появятся школы и детские сады, детская и взрослая поликлиники, кафе и рестораны. Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Клиентка Елена Павловна

"Район новый и современный. Очень понравился внешний вид дома. Уютный подъезд. Я сама работаю в изостудии, поэтому мне было важно, что здесь есть школы и детские сады. Молодой район, здесь будет много детей, которых я приглашу в свою студию", - строит планы женщина.

Детский сад в квартале "Южная Европа". Всего в комплексе их будет 13!

Также в планах у Елены Павловны приобрести апартаменты в доме "Мальдивы" квартала "Тропические острова".

"Мечты сбываются, думаю, у нас получится", - уверена она.

И это действительно так! Вместе с праздничными ценами в комплексе действуют гибкие условия для приобретения апартаментов:

· Рассрочка до 60 месяцев

· Партнерские кредитные программы

· Собственные средства

Квартал "Эмиратс" с высоты птичьего полета

У каждого дома – свой уникальный дизайн

Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ условия – отличный шанс, чтобы приобрести апартаменты своей мечты в престижном районе столицы! Вы будете наслаждаться правильным решением долгие годы!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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