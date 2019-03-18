Мечты сбываются: в комплексе "Парк Челюскинцев" стартовали продажи новых квартир

В офисе продаж крупнейшего застройщика в стране компании "Дана Холдингс" сегодня царит ажиотаж – менеджеры то и дело встречают все новых и новых клиентов. Не удивительно: тем, кто мечтал обзавестись современным и престижным жильем в столице, стоит поспешить! Ведь в эти дни в продажу поступили новые квартиры дома комфорт-класса "Парк Челюскинцев".

Жилой дом "Парк Челюскинцев"

Новое предложение на рынке жилой недвижимости Минска заслуживает самого пристального внимания. И на то есть целый ряд очень весомых причин.

Прежде всего, компания "Дана Холдингс" для покупателей апартаментов в новой секции комплекса "Парк Челюскинцев" предложила возможность приобрести квартиры в рассрочку: право полностью рассчитаться за приобретаемые метры продлено до января 2022 года! Таким образом, рассрочка предоставляется на уникальные три года – без удорожания стоимости за счет привлечения кредита.

Еще одно неоспоримое преимущество нового предложения – это престижность и качество жизни в элитном доме. Новая секция расположена ближе всего к границе парка Челюскинцев, и здесь пение птиц по утрам – не красивый эпитет, а ежедневная реальность. Как и вероятность повстречать на крыльце подъезда самую настоящую белку!

Кроме того, в этой секции совершенно новое дизайнерское лобби, которое по своему решению принципиально отличается от подобных помещений, обустроенных ранее. Владельцы жилья будут ощущать себя словно гостями пятизвездочной гостиницы – консьерж в модном холле, огромные светлые помещения, комната для матери и ребенка с санузлом, зона встречи гостей или ожидания курьера, современные домофонные системы.

Светлые просторные лобби со специально оборудованной детской комнатой, а так же со стойкой консьержа

К слову, к безопасности жильцов в этом комплексе особенное отношение – по всему периметру территория комплекса обнесена декоративным металлическим заграждением высотой два метра.

Скоростные бесшумные лифты, свободные планировки квартир с огромными окнами, выходящими на парк – эти преимущества создают пространство комфорта и подлинного удовольствия от жизни, уютного семейного гнезда, в котором так здорово растить детей, любить родных и встречаться с самыми близкими.

Современные скоростные бесшумные лифты

И, конечно же, со счетов нельзя сбрасывать великолепное расположение комплекса "Парк Челюскинцев"!

Судите сами.

Это самый центр города, но дом расположен буквально на лоне природы.

Ведь буквально по соседству – огромный парк Челюскинцев с зонами отдыха и аттракционов, детскими и спортивными городками, пешеходными дорожками, а также Ботанический сад Национальной академии наук – самое большое в стране собрание различных растений, в том числе и самых экзотических в оранжереях.

Здесь великолепное транспортное обеспечение – в двух шагах главная артерия города проспект Независимости, а также сразу две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Это территория счастливого детства, ведь в самом комплексе запроектирован детский сад на 90 мест и многочисленные игровые площадки с развивающими городками.

Детская площадка

Здесь все необходимое под рукой – на первом этаже дома будут располагаться помещения коммерческой недвижимости, поэтому жильцам можно будет воспользоваться как многочисленными сервисами сферы услуг и торговли, так и подумать о возможном открытии своего дела буквально не отходя от дома!

А захочется большого шоппинга и модных развлечений – нет проблем! Ведь неподалеку – крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall, в котором и многочисленные магазины ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей, и огромный фуд-корт, и великолепный кинотеатр, и художественная галерея. А еще – регулярные акции, праздники и концерты для всех посетителей!

Это и зона здорового образа жизни и поддержания великолепной физической формы. Ведь рядом с "Парком Челюскинцев" расположен ФОК "Олимпийский" с бассейном, тренажерными и игровыми залами. Застройщик заключил с этим спортивным сооружением договор на обслуживание жильцов комплекса на особых условиях, поэтому начать день с нескольких кругов на дорожках бассейна – не проблема!

Рядом расположен также популярный аквапарк "Фристайл" со СПА-комплексом и огромным выбором термальных бань и процедур.

Да и хорошие соседи – дело немаловажное! Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" возводится комплекс Vogue, несколько домов которого уже сданы. Обжитая благоустроенная территория – ощутимое преимущество для любой новостройки.

Причины стать жителем нового комплекса "Парк Челюскинцев" у каждого покупателя свои. Одно неоспоримо: приобщиться к жизни в центре современного города по соседству с самым знаменитым парком – это шанс, который нельзя упускать! С учетом очень выгодной рассрочки можно дать ценный совет – желающим приобрести жилье в новой секции дома комплекса "Парк Челюскинцев" лучше поторопиться!

Тем более, что стать обладателем квартиры в новом доме доступно для каждого! Ведь "Дана Холдингс" предлагает кредитные программы самых крупных белорусских банков с наиболее выгодными условиями. Ставки начинаются от 7,49%, кредиты выдаются на срок до 20 лет, а покрывают 80-90% стоимости квартир!

Подробную информацию можно получить на сайте BIR.BY и по номеру телефона +375 17 269 32 90.

К слову, будущие владельцы квартир могут уже сегодня "вживую" посмотреть на свой дом и оценить его преимущества – посетителям сайта компании-застройщика доступен 3D-тур по комплексу "Парк Челюскинцев" .

Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж.

Добро пожаловать домой!

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