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11 марта 2020, 09:00

Мечты сбываются! Весенние акции и выгодные предложения - в престижных комплексах Минска!

В детстве мы мечтаем стать космонавтами и учеными, спасающими мир от любых угроз, мы уверены в своих силах и считаем, что будем способны на все. А уж жить непременно будем в роскошной квартире в лучшем месте города! Взрослея, начинаем понимать, что не все так просто, и крылья нашей мечты слабеют… Но мечта о престижном жилье реальна - благодаря весенней акции от застройщика в самых престижных комплексах Минска! Решайтесь, делайте первый шаг и убеждайтесь - мечты сбываются!

Новые многофункциональные комплексы Минска - это выход городского пространства на принципиально иной уровень. И дело не только в красоте этих районов, в современных силуэтах домов, а в функциях, которые в них изначально закладываются.

Главный архитектор компании "Эмирейтс Блю Скай" Петар Петров объясняет, в чем главное преимущество новых городских районов, которые возводит застройщик.

- Наши кварталы - они не просто жилые. Там предусмотрено много возможностей для организации бизнеса. В результате мы создаем микрорайон, из которого не хочется, да и не нужно выезжать. Это сейчас европейский тренд - создавать региональные центры, которые притягивают людей, - рассказывает архитектор.

Так что прислушайтесь к вашим желаниям - и выбирайте жилье по душе!

Просторная квартира с видом на парк - это "Парк Челюскинцев"!

Ведь этой весной появилась уникальная возможность приобрести на выгодных условиях трехкомнатные квартиры в доме №1 нового жилого комплекса!

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

У дома множество преимуществ. Но все же главное - это расположение. Вспомните Гайд-парк в Лондоне, Центральный парк Нью-Йорка или Люксембургский сад в Париже. Во всех уголках планеты квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и дорогими.

Именно такой – комплекс "Парк Челюскинцев". Ведь он расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада.

Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада
Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада

Это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. Но одновременно "Парк Челюскинцев" - это самый центр города - рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро.

Лесопарковая зона - место спокойных прогулок и активного отдыха
Лесопарковая зона - место спокойных прогулок и активного отдыха

Петар Петров рассказывает, что в мире есть аналоги, когда жилые массивы примыкают к паркам, но в минском комплексе заложен ряд неоспоримых преимуществ.

- В тех городах мира, где существует такая застройка, это, как правило, давно состоявшиеся кварталы, у которых нет новых возможностей для развития. А здесь все получилось. И сейчас это совершенно новая территория, которая становится центром притяжения для всего Минска. Отсюда до Октябрьской площади - всего несколько минут езды! - подчеркивает Петар Петров.

Дом №1 задает ритм всему комплексу застройки. Здание по-настоящему красиво, и на это в первую очередь обращает внимание главный архитектор проекта Ольгерд Свирский.

Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"
Дом №1 комплекса "Парк Челюскинцев"

Комплекс уникален тем, что здесь будет детский сад, встроенный в структуру здания. Лучшего решения для родителей с детьми придумать просто невозможно!

Детский сад, встроенный в структуру здания
Детский сад, встроенный в структуру здания

– Встроенный детский сад – в центральной секции, двухэтажный, на 90 детей. Первый этаж ясельный, второй – более старшие группы, в цокольном этаже – подсобные помещения. Территория закрыта и абсолютно безопасна. Это будет очень удобно и для детей, и для родителей, – рассказывает Ольгерд Свирский.

Престиж жилого комплекса "Парк Челюскинцев" подтверждают и такие важные детали, как закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения.

Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения
Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения

В доме предусмотрен подземный паркинг, куда можно спуститься от квартиры прямо на лифте.

В проекте - эксплуатируемая кровля. На ней будут террасы, на которые сможет выйти каждый житель дома.

- Здесь можно поставить уличные тренажеры и заниматься спортом. А можно просто наслаждаться видами, которые здесь потрясающие - как говорится, на миллион долларов! – говорит Ольгерд Свирский.

В проекте - эксплуатируемая кровля с террасами
В проекте - эксплуатируемая кровля с террасами

Этот дом - прекрасное место для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости.

На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости
На первых двух этажах можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Отдельных слов заслуживают сами квартиры, которые полностью отвечают требованиям престижности. Это настоящий европейский комфорт:

- свободные планировки квартир,

- панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты – только ведущих мировых производителей,

- скоростные и бесшумные лифты OTIS,

- просторные дизайнерские лобби.

Просторное дизайнерское лобби
Просторное дизайнерское лобби

- Квартиры в доме - от 30 до 110 метров. На каждом этаже - от двух до пяти квартир. Мы стремились создать атмосферу клубности. Жить здесь будет комфортно! – убежден Ольгерд Свирский.

Петар Петров объяснил, что подразумевается в современном градостроении под понятием "клубный дом".

- Это то, что мы называем концепцией счастливой жизни. Если рассматривать комплекс в целом, его характеризуют парк, спортивный центр и городская инфраструктура. Всего этого уже достаточно для комфорта! Но ведь есть еще подземный паркинг, пользоваться которым можно в любую погоду – так называемая система чистых ботинок. Есть встроенный детский сад. Есть коммерческие помещения. Это составляющие той концепции архитектуры, в которой предусмотрено все! И это огромное преимущество, – считает Петар Петров.

"Маяк Минска" - центр притяжения!

Этот престижный комплекс - первый в Минске, который возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска" построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения - самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей - бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города - бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Скоро весна и фонтан "Дана Танец" вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!
Скоро весна и фонтан "Дана Танец" вновь запоет и запляшет на радость многочисленным зрителям!

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Стать жителем комплекса "Маяк Минска" еще есть шанс – в продаже есть квартиры в домах "Гоген" и "Рафаэль"!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Здания "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Они расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Здания расположены практически на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки.

В домах много света – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах и французские окна.

В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка
В домах будут полностью застекленные лоджии и французские окна от пола до потолка

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Лобби дома "Гоген"
Лобби дома "Гоген"

Лобби дома "Рафаэль"
Лобби дома "Рафаэль"

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

А для семей с маленькими детьми – особый интерес! Ведь во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада – буквально в нескольких шагах!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Комплекс "Маяк Минска" практически завершен, и уже сегодня видны все преимущества такой организации городской территории. Как говорит главный архитектор застройщика Петар Петров, с каждым днем в комплексе - все больше и больше людей.

- Это уже не локальная история, а региональная жизнь. Огромный якорь "Маяка" – крупный торговый центр "Дана Молл", который принимает около 2 млн людей в месяц. Малый и средний бизнес здесь на первом плане, а это суть и основа экономики всего государства, – говорит главный архитектор компании.

Покупатели квартир комплексов "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" могут оценить, как продвигается строительство жилья, с помощью видеотура на сайте застройщика.

Будьте этой весной смелее! Ведь престиж – это ценность жилья, а не его недоступность!

Весенняя акция и выгодные финансовые инструменты помогут вам принять самое правильное решение!

Длительная рассрочка от застройщика - это самое быстрое и простое решение квартирного вопроса! В комплексе «Маяк Минска» рассрочка предоставляется на срок до 5 лет, в "Парке Челюскинцев" - до 4 лет. Без процентов, без переплат. Первый взнос можно уплатить с помощью кредита от банка-партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей.

Привлекательны и программы кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престиж - это ваш выбор!

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