Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый выпуск мультимедийного проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусскому спорту, сообщает БЕЛТА.

Наша страна входит в двадцатку сильнейших держав мира, принимающих участие в Олимпийских играх. Всестороннее развитие физической культуры и спорта - один из приоритетов социальной политики государства. В Беларуси многое делается для создания современной общедоступной спортивной инфраструктуры, приобщения молодого поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, подготовки олимпийского резерва и улучшения условий тренировок атлетов мирового уровня.

Выпуск "Беларусь спортивная: медали, рекорды, достижения" расскажет про самые громкие победы белорусских спортсменов, подготовку нового поколения атлетов и то внимание, которое уделяет государство этим вопросам.

Как сообщалось, проект Белорусского телеграфного агентства "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, стартовал 16 июня.

За годы независимости наша страна прошла огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" рассказывает о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первые три лонгрида были посвящены динамичному развитию отечественной промышленности, сельского хозяйства, теме национальной безопасности в военной сфере.-0-