Медиа должны говорить с потребителями информации новым языком - Волин

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. С современными потребителями информации медиа должны разговаривать новым языком. Такое мнение высказал сегодня на полях XIV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Немаловажный вопрос, который есть в повестке дня форума и тоже крайне важен для нас: что делать современным органам власти на всех уровнях, пресс-службам в современных условиях? Мы видим, что традиционные способы взаимодействия с медиа, которые существовали еще 20-30 лет назад, уже себя не оправдывают. Сегодня нужны новые подходы, появляются новые возможности. Даже появляется необходимость нового языка, с которым мы должны говорить с потребителями. Пользователь "Твиттера" не воспримет пресс-релиз, написанный на трех страницах казенным языком. Для него нужна другая форма взаимодействия", - отметил замминистра.

Он считает, что у российского и белорусского медиарынка общие вопросы и проблемы. Жители Беларуси имеют возможность знакомиться с российскими СМИ, а жители России - с тем, что пишут белорусские медиа. Это происходит за счет новых технологий, цифровизации, свободного распространения информации. "У нас с белорусскими коллегами есть много общих проблем и вопросов, которые связаны в том числе с региональными, районными изданиями. Например, в каком направлении развиваться районкам, где их ниша, как им обеспечить больше экономических возможностей и способностей к выживанию? - сказал Алексей Волин. - Как традиционные СМИ отвечают на вызов новых медиа? И есть ли этот вызов, или это одна из форм в том числе современного существования традиционных средств массовой информации? Обо всем этом мы будем говорить: посмотрим, что в Беларуси, поделимся своим российским опытом".

Сегодня в Бресте открылся XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества". В мероприятии участвуют более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран. Одна из доминант форума - обсуждение роли СМИ в развитии межгосударственных отношений, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-