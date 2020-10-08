Медиаресурс Sport BSU стал лучшим в республиканском конкурсе "Заяви о себе через соцсети"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиаресурс Белорусского государственного университета Sport BSU признан лучшим в республиканском конкурсе "Заяви о себе через соцсети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Мероприятие проводилось впервые и было направлено на оценку социальных сообществ спортклубов университетов, популяризацию и развитие физической культуры и студенческого спорта, улучшение освещения мероприятий в сети. По условиям конкурса нужно было предоставить презентационные материалы, которые содержат ссылку на социальную страницу спортивного сообщества с его описанием, количеством участников и подписчиков, скриншоты дизайна и самых популярных постов. Жюри оценивало уникальность контента, оперативность и актуальность анонсирования событий, оформление страницы, регулярность обновления постов, качество фото- и видеоматериалов, количество лайков, комментариев, репостов. Победители и призеры определялись суммой набранных баллов по каждому критерию.

Sport BSU представлен аккаунтами кафедры физического воспитания и спорта и Спортивного клуба БГУ в социальных сетях Instagram и Facebook. Второе место занял Спортклуб Белорусско-российского университета, а на третьей позиции разместился Спортивный клуб Барановичского государственного университета. Всего была оценена медийная деятельность около 10 вузов страны, среди которых Белорусский государственный медицинский университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет.

Организатор состязания - Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-