Медиативный подход эффективен в разрешении конфликтных ситуаций - мнение

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медиативный подход - эффективный ресурс в разрешении конфликтных ситуаций. Об этом во время круглого стола "Работа учреждений образования по профилактике и разрешению сложных педагогических и кризисных ситуаций" в пресс-центре БЕЛТА заявила медиатор УПУ "Центр "Медиация и право", кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений БГУ Ирина Бельская.

По ее словам, профилактика и решение кризисных ситуаций среди учащихся - задача многовекторная и многоплановая. "Вопрос носит комплексный характер. Кризисная ситуация - это повод включиться всему составу участников в ее решение. И, работая с конкретным случаем, думать о его причинах и том, что можно сделать, чтобы в дальнейшем эта ситуация не повторилась", - сказала Ирина Бельская.

Медиатор отметила, что, как правило, реакция на конкретную кризисную ситуацию начинается с поиска виноватых. "С воздействием на них не самыми щадящими методами, что не только не улучшает ситуацию, сколько загоняет конфликт глубоко вовнутрь, - подчеркнула медиатор. - Нельзя перекладывать ответственность с семьи на школу и со школы на семью либо искать кого-то виноватого в детских коллективах. Каждый должен внести свой вклад в разрешение кризисной ситуации. И сегодня у нас есть знания, которые меняют отношение к детскому конфликту. Научные исследования говорят о том, что каждый ребенок проходит через конфликтный период своего взросления. Здесь усилия надо не столько нацеливать на устранение неустранимого, сколько на управление ситуацией".

Ирина Бельская добавила, что главная задача разрешения любого конфликта - восстановить отношения, и для этого сегодня внедряются медиативные подходы, которыми владеют и взрослые, и дети, прошедшие соответствующую подготовку как медиаторы. В этом вопросе взрослые и дети должны сотрудничать, только в таком случае уровень разрешения конфликтной ситуации повышается и есть все предпосылки, что конфликт не повторится.-0-

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