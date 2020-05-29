Медиаторы проведут бесплатные консультации в День защиты детей

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лига семейных медиаторов 1 июня в Международный день защиты детей организует бесплатные консультации, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

Онлайн и телефонные консультации будут касаться вопросов семейной медиации, участия детей в этом процессе. Людям, желающим проконсультироваться, необходимо выбрать медиатора, связаться с ним по контактным данным в указанное время либо оставить заявку онлайн, чтобы медиатор сам мог перезвонить.

Со списком экспертов и временем проведения консультаций можно ознакомиться на сайте Белорусской лиги семейных медиаторов.

Медиация - один из методов взаимовыгодного разрешения конфликтов при содействии третьей, незаинтересованной и независимой стороны, имеющей специальные знания и навыки. Задачи по организации и развитию медиации возложены на Министерство юстиции.

В реестре медиаторов числятся 806 человек.-0-